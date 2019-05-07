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Московских водителей предложили штрафовать по-новому

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Размер штрафа за превышение скорости должен зависеть от дохода водителя или стоимости автомобиля нарушителя. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин.

По его мнению, такая мера необходима в условиях «расслоенности». «Для кого-то 3 тысячи рублей — это ерунда, для кого-то весомая часть его дохода», — отметил Евсин. Он также сообщил, что во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие.

В декабре 2018-го в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что введение штрафов за превышение скорости на 10-20 километров в час позволит сохранить жизни большего числа московских водителей. В ведомстве пояснили, что вероятность смертельного исхода при наезде на пешехода на скорости 80 километров в час составляет практически 100 процентов, что в два раза превышает вероятность гибели пешехода при аналогичном ДТП, произошедшем на скорости 60 километров в час.

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