Московских водителей предупредили об ограничениях из-за проведения велофестиваля

В центре Москвы действуют ограничения для проезда автомобилей в связи с проведением велофестиваля. Об этом говорится в сообщении ЦОДД.

Движение будет ограничено на проспекте Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца и от Садового кольца до улиц Каланчевская и Маши Порываевой с 16:30 до 20:00 и с 18:00 до 20:00 соответственно.

Кроме того, полностью будет перекрыто движение на Садовом кольце с 06:00, на улице Каланчевская от Садового кольца до улицы Маши Порываевой с 13:00 с открытием движения по мере прохождения колонны.

Московский велофестиваль начнется в воскресенье, 19 мая, в 13:00. С 12:00 стартует сбор участников на проспекте Академика Сахарова.

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