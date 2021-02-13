Московских водителей решили согреть и накормить

На всем протяжении МКАД в ближайшие часы будут установлены более 40 точек обогрева для водителей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает Агентство городских новостей «Москва».

Он уточнил, что на окружной трассе будут размещены пункты обогрева. На них будут работать полевые кухни, которые бесплатно обеспечат граждан горячим питанием.

Чиновник пояснил, что это решение было принято после того, как синоптики спрогнозировали понижение температуры до минус 27 градусов.

Бирюков также призвал водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, поскольку во все районах города работают колонны коммунальной техники.

Ранее сообщалось, что прошедший в Москве снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков. Выпало свыше 65 процентов месячной нормы осадков. В субботу, 12 февраля,, высота сугробов составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний период зимы. До этого рекорд был зафиксирован 13 февраля 1956 года, когда высота снежного покрова составила 60 сантиметров.

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