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Московским автомобилистам разрешили переобуться

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Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Московские автомобилисты могут переходить на летнюю резину. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РБК.

По его словам, с пятницы, 12 апреля, ожидается понижение температуры. В выходные столбики термометров будут показывать 5-6 градусов тепла. «Но если москвич ездит в дневное время, то температура уже позволяет менять резину», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в подмосковных лесах все еще лежит снег. Специалист также посоветовал прислушиваться в вопросе смены резины на колесах к ГИБДД.

В конце марта Центр организации дорожного движения рекомендовал отложить смену резины на автомобилях до середины апреля.

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