Московским дачникам дали совет

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал столичным дачникам совет: в жаркую погоду стоит избегать чрезмерной физической активности, а на грядке не работать головой вниз, пишет агентство «Москва».

Особенно это касается людей, которые недавно переболели и имеют ослабленный иммунитет. «Надо помнить, что перегрев может произойти не только на открытом солнце, но и в тени при высокой температуре воздуха», — сказал он.

Медики также рекомендуют чаще принимать холодный душ и снижать температуру тела, а на улице носить головной убор, одевать свободную, светлую одежду из натуральных тканей. «В помещении нужно чаще открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха, оптимальная температура — плюс 21-23», — добавил он.

9 июня Тяжельников порекомендовал в жару менять медицинские маски каждые 20-30 минут. Он пояснил, что температура плюс 28-30 градусов вызывает потение, повышение влажности маски и выводит из строя защитный слой.

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