Московским дачникам посоветовали ускориться с урожаем

Московским дачникам стоит собрать урожай до середины следующей недели, поскольку вскоре столичный регион ждут заморозки. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нужно готовиться к закрытию дачного сезона, отметил синоптик. Следующая неделя будет теплой и дождливой, в первую ее половину температура может достигнуть плюс 15 градусов, но затем снова снизится. «И нужно уже собирать урожай», — подчеркнул Вильфанд.

До четверга метеорологи не прогнозируют заморозки. Положительные значения температуры днем ожидаются до середины октября. «Со второй пятидневки месяца по ночам ожидаются заморозки», — отметил Вильфанд.

Жить на летних дачах можно будет до конца октября, но лучше готовиться к переезду уже в первой декаде месяца, отметил специалист.

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