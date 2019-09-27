Сегодня в 11:22

Московским дачникам посоветовали ускориться с урожаем

Новости /
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Московским дачникам стоит собрать урожай до середины следующей недели, поскольку вскоре столичный регион ждут заморозки. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нужно готовиться к закрытию дачного сезона, отметил синоптик. Следующая неделя будет теплой и дождливой, в первую ее половину температура может достигнуть плюс 15 градусов, но затем снова снизится. «И нужно уже собирать урожай», — подчеркнул Вильфанд.

До четверга метеорологи не прогнозируют заморозки. Положительные значения температуры днем ожидаются до середины октября. «Со второй пятидневки месяца по ночам ожидаются заморозки», — отметил Вильфанд.

Жить на летних дачах можно будет до конца октября, но лучше готовиться к переезду уже в первой декаде месяца, отметил специалист.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.