Московским десантникам пообещали теплую воду в фонтанах

Вода в фонтанах и водоемах Москвы в День Воздушно-десантных войск, который празднуется 2 августа, будет теплее воздуха. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура воды имеет некую инерцию, за счет чего она охлаждается и нагревается медленнее.

«В водоемах малопроточных в течение суток она практически не меняется, колебание составляет не 7-9 градусов, как у воздуха, а значительно меньше. Речь идет об 1-3 градусах, и то только в верхних слоях», — пояснил специалист.

Ранее 2 августа в столичном департаменте здравоохранения агентству «Москва» рассказали, что купание в фонтанах, которое является одним из главных праздничных ритуалов десантников, может привести к травмам и кишечным инфекциям.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!