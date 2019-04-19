Московским машинистам не дадут уснуть

В поездах столичного метрополитена начали внедрять систему «Антисон», которая нацелена на отслеживание физического состояния машиниста. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, передает в пятницу, 19 апреля, ТАСС.

По его словам, механизм при помощи анализа моргания и направления взгляда человека способен выявить признаки сонливости и при необходимости подать световой и звуковой сигнал.

«Если машинист не подтверждает свое бодрствование и полный контроль над ситуацией путем нажатия на специальную "кнопку бдительности", данные об инциденте отправятся диспетчеру для принятия оперативных мер», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что «Антисон» работает бесконтактно и не требует дополнительного оборудования или специальных настроек. Отмечается, что система поможет снизить риск нарушения графика движения поездов.

На данный момент нововведение было внедрено только в нескольких поездах подземки, однако в дальнейшем планируется более массовая его установка.

В Московском метрополитене работают более пяти тысяч машинистов, каждый из которых ежедневно перевозит до 10 тысяч пассажиров.