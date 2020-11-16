Московским пенсионерам повысят пенсию

Московским пенсионерам повысят минимальный размер пенсии до 20 222 рублей. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и соцзащиты населения.

В ведомстве рассказали, что пенсию будут назначать с 2021 года всем неработающим москвичам, проживающим в столице не менее десяти лет. Ранее, в 2019-м, размер выплаты составлял 19,5 тысяч рублей, а в 2017-м — 17,5 тысяч рублей.

Утверждается также, что доплаты к пенсиям оказались наибольшей статьей бюджетных расходов на будущий год: их повысили на 3,7 процента по сравнению с нынешними показателями. Минимальный размер пенсии вырос на 722 рубля, пояснили в департаменте.

Московские власти выделят больше 164 миллиардов рублей на реализацию задачи — это на 4,7 процента больше, чем в 2020-м.

«Забота о москвичах старшего поколения является приоритетом в работе правительства Москвы и одним из основных направлений государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы"», — заключили в ведомстве.

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