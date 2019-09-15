Московским питомцам разрешат путешествовать бесплатно

Провоз домашних животных по Московским центральным диаметрам сделают бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает ТАСС.

Отмечается, что при этом правила провоза таких пассажиров в пригородных электричках останутся актуальными. Так, большинству питомцев, кроме собак крупных пород, кошек и собак мелких пород в намордниках, следует находиться в клетке, сумма трех измерений которой составляет не более 180 сантиметров.

Кроме того, для проезда потребуется ветеринарный паспорт. Без билета, но с ошейником и намордником, путешествовать смогут собаки-проводники — при условии, что они будут расположены в ногах сопровождаемого пассажира.

В настоящее время провоз домашних животных оплачивается в размере 25 процентов от цены основного билета. Правом на бесплатный проезд обладают только собаки-поводыри.

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