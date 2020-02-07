Московским таксистам ограничат рабочий день

В Москве в 2020 году планируется ввести систему, которая ограничит продолжительность рабочего дня таксистов 8-10 часами и не позволит им по истечении этого времени переключаться на другой агрегатор. Об этом рассказал «Известиям» заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что некоторые водители такси злоупотребляют, проводя за рулем 18-20 часов. «Человеческий организм не может столько работать, да еще и с такой ответственностью перед пассажирами», — подчеркнул Ликсутов.

Заместитель мэра Москвы также рассказал, что система решит еще одну задачу — позволит полиции в режиме онлайн понимать, кто управляет такси или машиной каршеринга. «Зачастую с таксомоторной компанией договор заключает один человек, а за рулем находится другой. Мы должны четко понимать, кто в данный момент отвечает за пассажира», — считает Ликсутов.

Он рассказал, что система будет связана с базой данной ГИБДД, что позволит увидеть наличие водительских прав и страховки у каждого водителя. Ликсутов добавил, что программное обеспечение требует тестирования и доработок, но рассчитывается ввести ее в текущем году.

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