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Московским водителям дали совет

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) рекомендовала столичным водителям убедиться, что их машины припаркованы в разрешенном месте. Об этом сообщает РИАМО.

«Автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, на тротуарах и пешеходных переходах, могут создавать аварийные ситуации и помехи для движения экстренных служб и других участников дорожного движения», — отметили в МАДИ.

Там напомнили, что на улицах может вводиться реорганизация дорожного движения в связи с ремонтными работами. С планируемыми изменениями можно ознакомиться на сайте Центра организации дорожного движения.

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