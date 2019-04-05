Московским водителям дали срок комфортно покинуть город

Столичным автомобилистам назвали оптимальное время для поездок за город в пятницу, 5 апреля. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Из-за хорошей погоды прогнозируется увеличение потока автомобилей в сторону области. Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на вылетных магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД.

«Вечерний час пик будет значительно растянут по времени — затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15 часов и будут продолжаться до 9-10 вечера», — уточнили в ЦОДД. В воскресенье, 7 апреля, будет наблюдаться обратная ситуация: увеличится число едущих в сторону города машин.

По состоянию на 13:00 загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов из десяти возможных. По прогнозам аналитиков сервиса «Яндекс. Пробки», к 18:00 заторы будут оцениваться в восемь баллов.