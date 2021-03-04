Московским водителям станет сложнее избегать штрафа на дорогах

Водителям в Москве станет тяжелее избегать штрафа на столичных дорогах — власти города решили демонтировать указатели, предупреждающие о дорожных камерах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно вступившей в силу 1 марта новой редакции ПДД, местные власти власти могут не предупреждать водителей о каждой дорожной камере — достаточно установить на въезде в населенный пункт табличку «Фотовидеофиксация».

Отмечается, что соответствующие знаки демонтируют до 1 сентября. Всего в столице 2,6 тысячи комплексов фотовидеовиксации. При этом отмечается, что местоположение камер все равно останется известным — они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД.

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