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Московским водителям ввели новый запрет

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Фоот: Илья Питалев / РИА Новости

В столице отменено право проезда по выходным дням по пяти выделенным полосам для владельцев личного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта, передает ТАСС.

В частности, речь идет о выделенках на таких направлениях, как: Ленинский проспект; проспект Мира — Ярославское шоссе; улица Воздвиженка — Кутузовский проспект — Можайское шоссе; Нахимовский проспект — Ломоносовский проспект — Минская улица и Нижегородская улица — Рязанский проспект.

«Ежедневный режим работы вводится с 14 апреля 2019 года на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт», — говорится в сообщении. Теперь там, как и в будни, освобождено движение только для городского транспорта, такси и машин экстренных служб.

По данным представителей департамента, подобное нововведение способно ускорить движение общественного транспорта, а также сократить время прибытия бригад экстренных служб — пожарных и скорой помощи.

Право на проезд в выходные по выделенным полосам для московских автомобилистов действовало с 2012 года. Всего в городе функционирует более 334 километров выделенных полос. Ограничения коснулись 70 километров из них.

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