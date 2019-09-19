Московское метро анонсировало свою модель кроссовок

Московский метрополитен выпустит лимитированную модель кроссовок совместно с производителем спортивной экипировки Asics и дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сообщается на сайте метро.

«Уже скоро наши пассажиры смогут приобрести уникальную модель кроссовок, вдохновленных цветами линий метро, в фирменных магазинах метрополитена прямо на станциях», — рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По словам Артемия Лебедева, за основу дизайна была взята идея, о которой он давно мечтал. «12 гелевых вставок на подошве — каждая покрашена в цвета 12 линий московского метро. Красный, зеленый, синий и так далее по кругу», — написал он в своем Telegram-канале. Сами кроссовки белого цвета, чтобы не отвлекать внимание от линий.

По словам дизайнера, лимитированная серия обуви появится в магазинах 1 октября. Всего будет выпущена тысяча пар, 300 из них будут доступны в специальной упаковке с брелком «Тройка» и значком.

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