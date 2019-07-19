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Московское метро дало сбой

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Фото: АГН «Москва»

В пятницу, 19 июля, на Большой кольцевой линии московского метро произошел сбой. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

Движение было остановлено около 8:00 на участке от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская». В обратную сторону поезда также следовали с увеличенными интервалами. Спустя 15 минут движение было восстановлено и начало входить в график.

Что стало причиной сбоя, в метрополитене не уточнили. Пользователи сети в комментариях сообщали, что остановка была связана с тем, что расцепились вагоны одного из составов. Также они пожаловались на увеличенные интервалы в движении поездов на Солнцевской линии подземки.

10 июля сбой произошел на Бутовской линии метро. Поезда не ходили от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Бунинская аллея».

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