Московское метро подготовили к аномальной жаре

Роспотребнадзор усилил контроль за температурой в московском метро из-за установившейся в городе жары. Об этом во вторник, 11 июня, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Как отмечается в сообщении, 8 и 9 июня специалисты московского Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры температуры на 12 станциях подземки, которые показали, что температура в вагонах и на платформах соответствует нормам.

В ведомстве пояснили, что для поддержания комфортного микроклимата вентиляционные установки в метро работают на полной мощности. Кроме того, на платформах и в вестибюлях станций начали чаще проводить влажную уборку.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что при температуре выше плюс 28 градусов пассажирам подземки бесплатно раздают питьевую воду.

Аномально жаркая погода сохраняется в Москве уже почти неделю. Температура в городе превышает климатическую норму примерно на 8 градусов — 9 июня воздух в столице прогрелся до плюс 31,2 градуса. 7 июня сообщалось, что почва в Москве местами нагрелась до 51,5 градуса.

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