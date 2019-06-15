Московское метро продолжило расти

На Люблинско-Дмитровской московского метрополитена начались работы по продлению тоннеля на север. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По словам градоначальника, тоннель длиной 2,3 километра протянется до станции «Лианозово», которая разместится недалеко от одноименной платформы Савеловского направления Московской железной дороги.

«Затем линия дойдет до технопарка «Физтех» в поселке Северный», — написал мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что к 2023 году в городе построят 55 станций метро. В частности, по его словам, к 2022-2023 годам будет завершен самый масштабный проект столичной подземки — Большая кольцевая линия.

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