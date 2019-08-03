Московское метро снова заработает на старье

В столичном метрополитене запустят вторую волну продаж старых указателей, демонтированных со станций. Об этом сообщается на официальном сайте подземки в субботу, 3 августа.

Отмечается, что акция запланирована на середину августа. Приобрести лайтбоксы можно будет в информационном центре на станции «Тушинская» с 08:00 до 20:00. «Обращаем внимание, что в этот раз предварительного бронирования на сайте перед продажей не будет», — говорится в сообщении.

В продажу поступят как световые, так и несветовые указатели с надписями «Нет прохода» и «Выход в город», а также с названием улиц, перечислением станций и другие. Стоимость светящихся объектов составит от 7,5 тысячи рублей, без функции подсветки — от 1,75 до 3,5 тысячи рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что стоимость каждого лайтбокса оценивалась по его степени изношенности и исторической ценности.

9 января сообщалось, что посетители столичного метро приобрели более 350 устаревших, изношенных или вышедших из употребления указателей в рамках предыдущей акции по продаже лайтбоксов. Московская подземка заработала, таким образом, более двух миллионов рублей.

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