Московское метро станет тише

В июне на Кольцевой линии московского метро начнется замена рельсов. Между ними не будет стыков, благодаря чему уровень шума снизится на четверть, а ход состава станет более плавным, сообщается на сайте мэра Москвы.

Сейчас специалисты готовят линию, меняя подкладки под рельсами, которые обеспечивают крепление бесстыковых рельсов. На Кольцевой уже заменено 90 процентов подкладок.

В данный момент ремонтные работы проходят на участке от «Белорусской» до «Курской» протяженностью 14 километров. Работы ведутся ночью в течение двух часов, когда с контактного рельса снято напряжение.

«Новые рельсы требуют меньше затрат на обслуживание и ремонт. Так, обслуживание одного километра бесстыкового пути обойдется метрополитену дешевле на 400 тысяч рублей в год», — отметили в мэрии.

Бесстыковые рельсы укладывают на всех новых участках метро с 2012 года, эта технология также применяется на Московском центральном кольце.

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