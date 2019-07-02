Московское метро устрашило воробьев и синиц

Специальные наклейки в виде силуэтов орлов наклеили на стеклах в вестибюлях московского метро. Это сделано для того, чтобы отпугнуть воробьев, голубей и синиц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Птицы часто не замечают прозрачные витражные окна вестибюлей, разбиваются о стекло и погибают. Силуэты хищников могут напугать их, и они сменят направление полета.

Наклейки появились на стеклах вестибюлей 21 станции. «Их выбрали неслучайно. Все эти станции расположены поблизости от парков и скверов, где обитает довольно много птиц, либо они находятся в местах перелетов. Всего на окнах появилось более 290 стикеров», — уточнил представитель пресс-службы метрополитена.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!