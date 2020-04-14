Московское метро закрыло часть выходов в город на 20 станциях

Московское метро с 14 апреля временно закроет вестибюли 20 станций. В подземке объяснили такое решение значительным снижением потока пассажиров.

Отмечается, что сами станции продолжат работать, а вход в метро и выход в город будет возможен через соседние вестибюли. По данным метро, к примеру, в отдельные вестибюли станций «Черкизовская» и «Площадь Гагарина» МЦК заходят в среднем менее 15 человек в час вместо 1300, в вестибюль «Пионерской» — не более 350 вместо 2670 человек в час.

В списке закрытых выходов также некоторые вестибюли станций «Косино», «Спартак», «Пионерская», «Румянцево», «Выставочная», «Озерная», «ЦСКА», «Боровское шоссе», «Кунцевская», «Пятницкое шоссе», «Говорово», «Алма-Атинская», «Мичуринский проспект», «Международная», «Савеловская», «Рассказовка», «Филевский парк», «Багратионовская».

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что рядом с закрытыми вестибюлями нет большого количества социально значимых объектов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!