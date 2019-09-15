Московское образование оценили за рубежом

Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день столица входит в пятерку ведущих городов по данному показателю.

Градоначальник также отметил, что в системе образования стоит уделять больше внимания развитию человеческого капитала. «В этом году продолжает развиваться предпрофильное образование, стандарт старшей школы», — добавил он.

Отмечается, что Москва заняла лидирующую позицию среди 45 городов мира из 32 стран, принимавших участие в Международной олимпиаде мегаполисов. Также победные места в соревнованиях по математике, информатике, физике и химии заняли сборные из Санкт-Петербурга и Шанхая.

В марте прошлого года Собянин рассказал о стратегии развития столичного образования. По его словам, на круглом столе с участием директоров школ уже прозвучало несколько интересных идей. В частности, предлагается внедрить в обучение системы ПОТОК и РОСТ. ПОТОК поможет делать учебные планы гибче, даст возможность ученикам изучать интересующие их предметы не только в своем классе, но и в соседней школе, технопарке или спортзале. РОСТ — распределенное оценивание в системе талантов — будет добавлять каждое достижение ученика в итоговое портфолио выпускника.

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