Бизнесмена избили и ограбили в подъезде на юго-востоке Москвы

Четверо злоумышленников напали на бизнесмена на юго-востоке Москвы и похитили у него 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Пострадавший рассказал, что неизвестные подошли к нему в подъезде дома на улице Теплый Стан и ударили по голове. Затем грабители отобрали у мужчины сумку, где лежала крупная денежная сумма, и скрылись.

В ведомстве добавили, что предпринимателя доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку.

Ранее злоумышленник, выдававший себя за генерала, выманил, у столичного бизнесмена более 11 миллионов рублей. При себе мошенник имел служебное удостоверение неустановленного образца. Самозванца задержали сотрудники полиции и ФСБ.