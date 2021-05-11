Московскую частную клинику обвинили в проведении смертельных терапий

Частную клинику «24 на 7» в Москве обвинили в проведении смертельных терапий. С таким заявлением к правоохранителям обратились родственники пострадавших, сообщается в программе РЕН ТВ «Экстренный вызов 112».

Мужчина по имени Нурбей Гулиа рассказал о лечении своей жены Тамары, которая после трех недель, проведенных в клинике, находится в коме. За услуги медучреждения Гулиа заплатил больше 2 миллионов рублей. Тамара обратилась в клинику самостоятельно, чтобы сдать анализы из-за диагностированного у нее рака крови, однако врачи «24 на 7» настояли на стационаре. В настоящее время женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В аналогичном положении оказалась еще одна семья: Елена Новикова привела свою мать на обследование в частную клинику. Медики выявили у пациентки проблемы с желчным пузырем и предложили ей операцию по удалению камня. Однако в результате хирургическое вмешательство понадобилось ей еще четыре раза. Женщина умерла 4 июля, а ее дочь осталась должна клинике 5 миллионов рублей.

Уточняется, что московские следователи уже разбираются в причинах произошедшего.

«Изъята медицинская и иная интересующая следствие документация, в рамках проверки будет дана правовая оценка деятельности руководства», — рассказала старший помощник ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.

Проводится проверка по нескольким статьям УК РФ, в том числе о незаконном лишении свободы и незаконной медицинской деятельности.

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