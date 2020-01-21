Московскую школьницу заставили дорисовать ногу инвалиду войны

В Москве учительница вынудила школьницу дорисовать ногу инвалиду войны, которого она изобразила для задания на уроке рисования. Об этом в Facebook написал отец школьницы Артем Субботин.

Житель столицы рассказал, что его старшая дочь изобразила немецкий и советский танки, элементы боя и ветерана, при этом вместо левой ноги девочка нарисовала протез. По словам Субботина, преподавательница заявила школьнице, что солдат с протезом — это некрасиво, и после отказа ученицы исправить рисунок, самостоятельно стерла эту часть изображения.

Издание «Новые Известия» уточняет, что инцидент произошел в школе №141 имени Героя Советского Союза, разведчика Рихарда Зорге на уроке у третьеклассников. Директор учебного заведения Виталий Худошин заявил, что преподавательница попросила школьников не делать акцент на «изуродованных частях тела», а изобразить героизм.

«Учитель может советовать, как лучше раскрыть тему, что не нужно показывать ужастики, страдания, а можно донести патриотизм, важность подвига», — пояснил руководитель школы. Он добавил, что учительница не стирала ластиком нарисованное школьницей, а лишь указала на композиционные недостатки.

Преподавательница Наталья Прудникова отметила, что дала задание школьникам в рамках VI Международного конкурса детского рисунка «Через искусство — к жизни». Тема этого года «Путь моей семьи к Великой Победе!» приурочена к 75-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны. В документе нет положений о том, что рисунки с изображением травм солдат не будут приниматься к рассмотрению.

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