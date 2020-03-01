Московскую зиму 2020 года официально признали самой теплой за всю историю

Зиму 2020 года в Москве официально признали самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает центр погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

Средняя температура воздуха в столице за три зимних месяца оказалась положительной — 0,5 градуса тепла, а превышение средней температуры сезона над нормой составляло 7,7 градусов. Таким образом столичная погода побила рекорд самого холодного сезона 1961 года.

В «Фобосе» напомнили, что Москва считается третьей столицей мира по холоду. При этом температура воздуха в столице прошедшей зимой соответствовала населенным пунктам, расположенным на одну тысячу километров южнее. Погода Москвы оказалась сопоставима с климатом Берлина, Праги, Братиславы, Софии и Вены и значительно теплее, чем в Стокгольме, Осло, Варшаве, Киеве и Бухаресте.

Всего за зиму в Москве было установлено десять температурных рекордов. Из них в декабре было зафиксировано два максимальных значения температуры, а в январе — три, а феврале — пять, причем на протяжении пяти дней подряд.

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