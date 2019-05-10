Москва обошла европейские города по числу электробусов

Москва стала лидером среди европейских городов по числу электробусов. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, передает РИАМО.

В пятницу, 10 мая, сотый по счету электробус вышел на столичные дороги. «С учетом сотого электробуса Москва на сегодняшний день является городом номер один в Европе по количеству электробусов», — сказал Ликсутов и добавил, что ежедневно ими перевозится 45-50 тысяч человек.

Электробусы начали ездить по столичным дорогам с сентября 2018 года. Они оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также они будут приспособлены для проезда маломобильных пассажиров. Кроме того, в них будет бесплатный Wi-Fi.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!