Москва оказалась в лидерах по инновациям в борьбе с COVID-19

Москва стала одним из лидеров по объему инновационных практик, внедренных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте международного аналитического центра StartupBlink, специализирующегося на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.

Так, столица оказалась на третьем месте — ее опередили лишь Сан-Франциско и Нью-Йорк. В указанный перечень также вошли Бостон, Торонто, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Сеул, Тайбэй и Сан-Диего.

Эксперты особенно выделили такие московские инновационные решения, как онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис «Яндекса» по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики, а также искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V».

Отмечается, что в глобальную карту, созданную StartupBlink в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), включено более 1,3 тысячи инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.

26 марта заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что иммунитет к коронавирусу имеют порядка 44 процентов москвичей, это довольно высокий показатель. По ее словам, городские власти регулярно проводят замер уровня популяционного иммунитета.

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