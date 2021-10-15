Москва окажет поддержку кафе и ресторанам при одном условии

Кафе и рестораны смогут получить финансовую поддержку от правительства столицы при одном условии — если их сотрудники будут вакцинированы от COVID-19. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Таким образом, компании могут компенсировать до 100 процентов расходов на оплату коммунальных услуг за третий квартал текущего года. Прием заявок от заведения общепита стартует с 28 октября на платформе Московского инновационного кластера.

«Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Обязательным условием для получения компенсации также является наличие у участника регистрации в качестве налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки.

Ранее семь московских ресторанов получили по одной звезде самого престижного гастрономического рейтинга в мире — Красного гида Michelin.