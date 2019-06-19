Москва определила срок перехода на раздельный сбор мусора

Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов с 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Постановление о реализации мероприятий приняли на заседании Президиума Правительства Москвы.

Со следующего года в столице начнется первый этап перехода, к этому сроку в жилых районах на контейнерных площадках и в учреждениях социальной сферы установят специальные емкости для вторичного сырья. Другие отходы будут по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Также планируется проработать вопрос о присоединении к программе магазинов и иных объектов сферы торговли и обслуживания.

Уточняется, что полученный во время этого эксперимента опыт используют для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов.