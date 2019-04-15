Москва перешла на цифровое вещание с понедельника, 15 апреля, передает РИА Новости. В столице переход должен пройти мягко, так как почти весь город (99 процентов) уже получает телевизионный сигнал через кабель.

Аналоговое ТВ к середине апреля оставалось только у одного процента москвичей. В основном это жители Новомосковского и Троицкого округов, а также единичные случаи в пределах МКАД. Для них еще три недели на экране будет крутиться видеоролик с подробной инструкцией перехода на «цифру».

По данным столичного департамента информационных технологий, около 1,6 миллиона москвичей постоянно выезжают на дачи. Тех, у кого есть спутниковое ТВ, отключение аналогового сигнала не коснется.

Вместе с Москвой 15 апреля от эфирного телесигнала отказываются Московская, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская и Тюменская области, а также Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В 2019 году вся Россия переходит к цифровому вещанию. Это делается поэтапно в течение полгода. Граждане бесплатно получат 20 каналов высокого качества, которые раньше были только в платных пакетах.