Москва подготовилась к зиме

Москва готова к зимнему периоду и развитию любых событий в это время, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводит агентство «Москва».

Бирюков рассказал, что в частности к зиме подготовлены 13 крупных генераторов ТЭЦ, около 150 котельных для генерации тепла и 17 тысяч единиц снегоуборочной техники. «Отработаны технологии утилизации снега через сплавные пункты. Полностью исключены сбросы снега в акваторию рек или на сухие снегосвалки», — добавил чиновник.

Он уточнил, что столичные власти не рассчитывают на слишком теплую зиму. «Более 2,5 тысячи аварийных бригад есть, аварийный запас материалов есть, обученные специалисты есть, аварийные бригады подготовлены. Готовимся к сложным погодным условиям», — заключил Бирюков.

Ранее в октябре сообщалось, что коммунальщики не будут отключать отопление в московских жилых домах на время потепления текущей осенью. Теплом жителей столицы в этом году обеспечили уже 26 сентября.

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