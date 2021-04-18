Москва погрузится в «барическую яму»

Со вторника на среду москвичей ожидает «барическая яма» — показания барометров понизятся стразу на 20 единиц. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, непогода в Москве будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями давления. Синоптик предупредил, что это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

По данным Тишковца, к концу недели температура воздуха ненадолго повысится до плюс 15-20 градусов, после чего ожидается новая волна холода.

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