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Москва погрузится в «барическую яму»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Со вторника на среду москвичей ожидает «барическая яма» — показания барометров понизятся стразу на 20 единиц. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, непогода в Москве будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями давления. Синоптик предупредил, что это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
По данным Тишковца, к концу недели температура воздуха ненадолго повысится до плюс 15-20 градусов, после чего ожидается новая волна холода.
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