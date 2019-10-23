Москва погрузится в ложбину атлантического циклона

Погода в столичном регионе в среду, 23 октября, будет находиться под влиянием ложбины северного циклона из Атлантики. Об этом сообщается на портале «Мететоновости».

Согласно данным специалистов, в городе ожидается облачность с прояснениями и без существенных осадков. При этом максимальная температура воздуха составит около плюс 15 градусов, ветер прогнозируется западный со скоростью до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

«Характер погоды в столичном регионе изменится мало — будет тепло», — указано в сообщении.

Также известно, что атмосферное давление в столице будет неустойчивым и в середине дня составит примерно 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — около 60 процентов, а содержание кислорода окажется ниже климатических значений на 13 единиц.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!