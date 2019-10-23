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Москва похорошеет на рекордную сумму

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На реализацию программы «Моя улица» власти Москвы, согласно проекту столичного бюджета на 2020-2022 годы, направят 107,2 миллиарда рублей. Из них 45,5 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в мэрии, это крупнейший проект благоустройства в современной истории города.

Предыдущий рекорд по расходам на программу зафиксировали в 2017 году — тогда затраты составили 42,2 миллиарда рублей.

По подсчетам издания, в ближайшие три года на благоустройство Москвы в рамках программы потратят 112 миллиардов рублей. Из низ 12,6 миллиарда рублей направят на благоустройство жилой застройки, ремонт и содержание дворов обойдется бюджету в 96,2 миллиарда рублей, 3,3 миллиарда рублей потратят на мероприятия по развитию районов.

Рекордные расходы в 2021 году объясняются увеличением территории программы: раньше шел ремонт центральных улиц, теперь будут благоустраивать районы за пределами Садового кольца. Через несколько лет планируется также привести в порядок набережные Москвы-реки и Яузы, что потребует серьезных расходов.

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