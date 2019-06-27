Москва привлекла молодежь клубами и музеями

Москва вошла в топ-3 самых привлекательных для молодежи городов России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией ТурСтат.

По данным аналитиков, молодые люди путешествуют по городам России в основном компаниями по несколько человек или вдвоем с целью посещения исторических достопримечательностей, музеев и клубного отдыха, а также опен-эйр фестивалей и праздников на открытом воздухе.

В пятерку привлекательных для молодежи городов также вошли Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург.

В конце апреля выяснилось, что жители российских регионов бывают на Красной площади чаще, чем москвичи. Как свидетельствуют результаты исследования, москвичи и туристы предпочитают посещать площадь в разные дни. Так, жителей столицы больше привлекают патриотические и исторические мероприятия, например, парад по случаю Дня Победы или военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», а также такие уникальные события, как самая массовая тренировка по боксу, которая прошла в июле 2017 года.

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