Москва раскалилась до 50 градусов

Почва в Москве 7 июня местами нагрелась до 51,5 градуса. Об этом сообщает РИАМО.

Такая температура почвы была зафиксирована на станции МГУ. Станция ТСХА зафиксировала температуру почвы в 43,4 градуса.

7 июня в столице установилась 30-градусная жара. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в городе до 13 июня, когда ожидаются понижение температуры до 22 градусов и дожди.

Горожанам в особо жаркие дни рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

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