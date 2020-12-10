Москва-река начала замерзать из-за морозной погоды на большей части Европейской территории. Об этом сообщает Гидрометцентр России в четверг, 10 декабря.

«Повышение уровня воды (на 70 см) в связи с процессом ледообразования отмечалось на Москве-реке у Звенигорода (Московская область). Лед появился и на Москве-реке в черте города», — указано в сообщении.

При этом глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее призвал москвичей не ждать снега в ближайшее время из-за антициклона. По словам синоптика, до 12 декабря в столице сохранится антициклональная погода с повышенным давлением.

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