Из-за резкого потепления «Москва-Сити» скрылась в тумане. Видео публикует «Москва 24» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что столичные небоскребы практически полностью скрылись в плотной дымке.

В ближайшие дни температура воздуха в столице будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, отмечает телеканал. Оттепель может спровоцировать сход снега с крыш, а также образование гололедицы и сосулек.

Ранее предупреждение о тумане появилось на портале мэра Москвы. Туман сохранится до вечера воскресенья, 24 января. Видимость на дорогах может ухудшиться до 300-800 метров, также москвичей предупредили о гололедице.

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