Москва снова побила антирекорд по зараженным коронавирусом — за последние сутки выявили 7168 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные в субботу, 21 ноября, приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число инфицированных в столице достигло 574 138. За все время в столице вылечились 400 332 пациента, из этого числа 6080 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 8233 человека, также известно о 74 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 916 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 101 853. За все время число выздоровевших превысило 74 тысячи, также зафиксировано 1886 летальных исходов.

20 ноября было выявлено новое максимальное число инфицированных — 6902. Уточнялось, что госпитализировано 1489 пациентов. На аппаратах ИВЛ в больницах Москвы находятся 423 человека.

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