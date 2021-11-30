Москва стала лидером в рейтинге помогающих в борьбе с COVID-19 инноваций

Москва стала лидером среди европейских городов в рейтинге инноваций, которые помогают в формировании устойчивости к коронавирусу, опередив Лондон и Барселону. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы.

Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку — после Сан-Франциско и Нью-Йорка. В пятерку также вошли Бостон и Лондон. Рейтинг был составлен международным исследовательским агентством StartupBlink.

В исследовании указывается, что добиться высоких показателей российской столице помогло около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением COVID-19. В их числе оказались алгоритмы компьютерного зрения, облачная платформа, проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.

Ранее в ноябре почти 20 тысяч врачей Москвы, работающих с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги. Как рассказала заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Ефремова, врачам помогают специалисты из кадрового центра департамента здравоохранения Москвы и Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева.