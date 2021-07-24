Москва стала второй среди городов с наименьшим приростом заболевших COVID-19

Москва заняла второе место среди российских городов с наименьшим приростом заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Сегодня уровень прироста заболеваемости в столице составляет только 0,23 процента, говорится в сообщении.

Ранее в Москве стартовала повторная вакцинация от коронавируса.

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