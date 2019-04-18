Москва станет свободна от заборов

В столичных дворах и на улицах начнут постепенно демонтировать заборы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает в четверг, 18 апреля, «Интерфакс».

По его словам, в городе останутся только те заграждения, которые необходимы по правилам дорожного движения и для безопасности жителей — например, у переходов и в районе особо опасных мест.

«Не здорово, когда город разрезан на кусочки отдельными заборчиками, их надо содержать, они ломаются, создают неприглядный вид, сокращая пространство, поэтому мы от них потихонечку отказываемся», — пояснил заммэра.

Он добавил, что раньше заборы на городских территориях в основном устанавливали для защиты от водителей, паркующих авто на газонах. Бирюков заметил, что на сегодняшний день таких нарушителей становится меньше, так как их стали наказывать штрафами.

В августе прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею о ликвидации заборов в городе. «Там, где можно открывать территории и сносить заборы, я за», — сказал он. Однако, по его словам, есть территории, которые, «к сожалению, не откроют»: например, в случае школ и детских садов.