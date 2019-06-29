Сегодня в 19:34

Москва установила новый температурный рекорд

Новости /
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В субботу, 29 июня, в Москве зафиксирован температурный рекорд, сообщает сайт «Метеовести».

На метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись только до 11 градусов Цельсия, что является аномалией холода. Климатическая норма дневной температуры в это время года составляет 22-23 градуса.

29 июня стал самым холодным днем более чем за 70 лет. У метеорологов есть база данных только с 1948 года. Сравнимый холод в этот день наблюдался в 1996 году (плюс 12,2 градуса) и в 2003 году (плюс 13 градусов). Столь низкие показатели характерны для конца сентября — начала октября.

В начале предстоящей недели ожидается умеренное потепление, а затем новое понижение температуры с вероятностью частых дождей. Жары и зноя, которые наблюдались в июне, за горизонтом прогнозирования не видно, отмечают синоптики.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.