Сегодня в 19:34

Москва вошла в десятку лучших мест на планете для осенних путешествий

Новости /
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москву включили в топ-10 лучших лучших мест для осенних путешествий. Соответствующий рейтинг опубликовал телеканал CNN.

Туристам посоветовали посетить музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское». Отмечается, что в это время года приятно гулять по московским паркам и наслаждаться аллеями, «окрашенными» в красно-коричневые, алые и золотистые оттенки.

В списке также оказались Мюнхен, Британская Колумбия, карибские острова Аруба, Бонэйр и Кюрасао; Чили, Индия, Малави, США, Каймоновы острова и Мельбурн.

Москва входит в рейтинг лучших мест для осенних путешествий уже второй год подряд. В августе российскую столицу также назвали одним из самых безопасных городов мира.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.