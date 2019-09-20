Москва вошла в десятку лучших мест на планете для осенних путешествий

Москву включили в топ-10 лучших лучших мест для осенних путешествий. Соответствующий рейтинг опубликовал телеканал CNN.

Туристам посоветовали посетить музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское». Отмечается, что в это время года приятно гулять по московским паркам и наслаждаться аллеями, «окрашенными» в красно-коричневые, алые и золотистые оттенки.

В списке также оказались Мюнхен, Британская Колумбия, карибские острова Аруба, Бонэйр и Кюрасао; Чили, Индия, Малави, США, Каймоновы острова и Мельбурн.

Москва входит в рейтинг лучших мест для осенних путешествий уже второй год подряд. В августе российскую столицу также назвали одним из самых безопасных городов мира.

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