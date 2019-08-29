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Москва вошла в рейтинг самых безопасных городов мира

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Москва попала в число лучших городов мира по уровню безопасности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного The Economist Intelligence Unit и журналом The Economist.

Авторы исследования указывают, что в ходе подготовки рейтинга были проанализированы 60 крупных городов по 57 показателям, в том числе по безопасности здравоохранения, инфраструктуры, личной и цифровой безопасности.

Лидерами рейтинга стали в основном города Азиатско-Тихоокеанского региона: Сингапур, Осака, Сидней, Сеул. В десятку лучших вошли также Амстердам, Торонто, Вашингтон, Копенгаген и Мельбурн.

Москва оказалась на 37 месте с 65,8 балла при максимуме 100 баллов. Российской столице дали 54 место по цифровой безопасности, 30-е — по здравоохранению, 32-е — по безопасности инфраструктуры и 39-е — по личной безопасности.

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