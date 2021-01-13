Москва возглавила мировой рейтинг городов с самыми большими пробками

Москва в 2020-м возглавила мировой рейтинг городов с самыми большими пробками на дорогах, поднявшись с шестой строчки на первую позицию всего за год. Такие данные приводит РБК со ссылкой на специалистов голландской фирмы TomTom, занимающейся производством навигационных систем и составлением карт.

При этом, согласно данным TomTom, общий уровень загруженности Московской агломерации снизился снизился с 59 до 54 процентов по сравнению с 2019 годом, а загруженность автомагистралей снизилась на 5 процентов.

Эксперты подсчитали, что в среднем каждый московский водитель терял в пробках 200 часов ежегодно. Наиболее загруженный трафик в столице наблюдался в пятницу, 25 декабря. Самая благоприятная ситуация на дорогах была зафиксирована в апреле 2020-го, это связывают с введением ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Загруженность трасс тогда составляла в среднем 8 процентов.

«На фоне мировых городов, уровень транспортных потоков в Московской агломерации восстановился достаточно быстро ввиду того, что Москва, как административный, финансовый и транспортный центр страны, должна была поддерживать свою жизнедеятельность и производственную активность, поэтому даже введение удаленного режима работы зачастую охватывало только часть работников во многих организациях» — приводятся в сообщении слова вице-президента TomTom по вопросам дорожного движения Ральфа-Петера Шефера.

Второе место в рейтинге загруженности дорог занимает Мумбаи, третье — Богот, четвертое — Манил.

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