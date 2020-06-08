Москва возглавила рейтинг «антикризисных» мегаполисов

Москва благодаря программе поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса возглавила рейтинг «антикризисных» мегаполисов. Об этом пишет журнал «Компания» со ссылкой на аналитический обзор «Эрнст энд Янг».

Специалисты отмечают, что мерами поддержки в российской столице могут воспользоваться более 20 тысяч компаний и предприятий — по этим показателям Москва выигрывает у Лондона, Нью-Йорка и Гонконга.

Аналитики напомнили, что за время пандемии московское правительство разработало три пакета поддержки: они вступали в силу 24 марта, 31 марта и 15 апреля соответственно. Кроме того, в настоящий момент готовятся предложения к четвертому и пятому пакетам мер.

В обзоре говорятся, что такой подход отличает Москву от многих других столиц — в Париже, например, власти не стали предпринимать собственных шагов, а ограничились мерами поддержки, введенными по всей стране.

Эксперты считают, что небольшие компании оказались в центре внимания властей Москвы неслучайно — это одновременно и поддержка будущих налоговых поступлений мегаполиса. При этом подчеркивается, что меры должны быть увязаны с поддержкой ИП и самозанятых, так как в посткризисной ситуации это будет система перетекающих сосудов.

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